В Тернопольской области проезд в пригородных автобусах подорожал на 18%

В Тернопольской области тарифы на проезд в пригородных автобусах выросли на 18%. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, это предусмотрено распоряжением председателя ОГА Валентина ХОПТЯНА.

В нем, в частности, указано, что тарифы на перевозку пассажиров и багажа автобусами, которые работают в обычном режиме движения в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении в пределах Тернопольской области, устанавливаются на уровне не больше 0,26 грн. за 1 км, а с 1 сентября 2011 года – на уровне 0,28 грн. (без НДС) для перевозчиков, которые являются плательщиками налога на добавленную стоимость. Для перевозчиков, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и не является плательщиками налога на добавленную стоимость, тарифы утверждены на уровне 0,312 грн./км, а с 1 сентября – 0,336 грн./км. При этом отмечается, что плата за проезд не может составлять меньше 1 грн. за одну поездку.

До введения новых тарифов пригородные автобусы перевозили пассажиров из расчета 0,22 грн./км, междугородные – 0,24 грн./км

Стоимость перевозки багажа будет зависеть от расстояния перевозки: от 1 до 100 км – 1 грн., свыше 100 км – 1,5 грн.

В распоряжении отмечается, что в тарифах не учтены расходы, связанные с обслуживанием пассажиров на автовокзалах и автостанциях, на страховые платежи по обязательному личному страхованию от несчастных случаев на транспорте.

Тарифы подняты в связи с ростом цен на горючее и уровня минимальной зарплаты.