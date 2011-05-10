На переездах "Укрзализныци" количество ДТП уменьшилось вдвое

Количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах и путях "Укрзализныци" за четыре месяца 2011 года уменьшилось в 2 раза, или на 19 случаев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, 16 ДТП произошло на переездах и 3 – на колеях вне переездов, в результате которых погибло два человека и двое были травмированы.

При этом за аналогичный период 2010 года произошло 38 ДТП.