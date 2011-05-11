14 мая автодвижение через пункт пропуска «Ужгород - Вишне Немецке» будет приостановлено

14 мая в пункте пропуска «Ужгород - Вишне Немецке» на украинско-словацкой границе движение автомобилей будет временно прекращено.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник пресс-службы – пресс-секретарь начальника Чопского пограничного отряда старший лейтенант Сергей БРОВКО.

По его словам, причиной временного ограничения движения является то, что 14 мая в международном пункте пропуска для автомобильного соединения «Ужгород - Вишне Немецке» состоится День добрососедства.

Он добавил, что рейсовые автобусы будут пропускаться в реверсивном порядке. «Это, в свою очередь, увеличит время на пересечение государственной границы и возможно образование очередей», - сказал С.БРОВКО.