14 мая автодвижение через пункт пропуска «Ужгород - Вишне Немецке» будет приостановлено
10:57, 11 мая 2011Транспорт/Связь
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14 мая в пункте пропуска «Ужгород - Вишне Немецке» на украинско-словацкой границе движение автомобилей будет временно прекращено.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник пресс-службы – пресс-секретарь начальника Чопского пограничного отряда старший лейтенант Сергей БРОВКО.
По его словам, причиной временного ограничения движения является то, что 14 мая в международном пункте пропуска для автомобильного соединения «Ужгород - Вишне Немецке» состоится День добрососедства.
Он добавил, что рейсовые автобусы будут пропускаться в реверсивном порядке. «Это, в свою очередь, увеличит время на пересечение государственной границы и возможно образование очередей», - сказал С.БРОВКО.
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