Стахановский ВСЗ заявляет о долге в 439,4 млн. грн. по возмещению НДС

Задолженность государства перед ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» (СВЗ) по возмещению НДС за поставленную на экспорт продукцию на сегодняшний день составляет 439,4 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что только с января по апрель долг государства вырос на 51% – с 291,5 млн. грн. до 439,4 млн. грн., по сравнению с задолженностью на начало 2011 года. Тогда как с 2007 года этот показатель увеличился на 413% – с 85,6 млн. грн. до 439,4 млн. грн.

«СВЗ удалось возместить задолженность по НДС за счет принятия компенсации налога на добавленную стоимость в виде НДС-облигаций на общую сумму 12,4 млн. грн. Однако это существенно не повлияло на уменьшение задолженности по НДС», – прокомментировал ситуацию председатель Наблюдательного совета СВЗ Эдуард МИСЕВРА.

По словам председателя правления СВЗ Виталия КАСИНОВА, в этом году акционерами запланировано инвестировать в развитие производства более 300 млн. грн.

«Возмещение НДС является одним из важнейших условий выполнения плана по капинвестициям на 2011 год и необходимым фактором для обеспечения развития предприятия. Возврат НДС позволил бы нам направить эти средства на модернизацию производственных мощностей, а также освоение новых видов продукции», – подчеркнул В.КАСИНОВ.

Также в сообщении отмечено, что суммы НДС, заявленные к возмещению из бюджета в 2007-2010 гг. и январе 2011 года, проверены ГНИ. Несмотря на отсутствие каких-либо нарушений при ежемесячных проверках правомерности заявленного к возмещению налога на добавленную стоимость, НДС не возмещался.

Как сообщал УНИАН, в январе-марте т.г. Стахановский вагоностроительный завод увеличил производство грузовых вагонов на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 1 988 штук.

В 2011 году Стахановский вагоностроительный завод планирует увеличить производство грузовых вагонов на 21,1% по сравнению с 2010 годом – до 9 тыс. штук.

Справка УНИАН. ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» является одним из лидеров машиностроения Украины. Более 45 лет Стахановский вагоностроительный завод специализируется на выпуске грузового подвижного состава, не имеющего аналогов по уровню качества на всем постсоветском пространстве.

В настоящее время на железные дороги стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья предприятие выпускает более 10 видов грузовых вагонов.

Завод экспортирует до 95% производимой продукции. Основные покупатели его продукции – государственные предприятия и частные компании Украины, России, Узбекистана, Казахстана, а также стран Балтии.

Завод контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.

В 2010 году Стахановский вагоностроительный завод увеличил производство грузовых вагонов в 4,7 раза по сравнению с 2009 годом – до 7 434 штук.