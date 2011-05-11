ЛЖД привлекла кредиты у «ВТБ Банка» и «Раффайзен банка Аваль»

Львовская железная дорога привлекла у "ВТБ Банка" и «Раффайзен банка Аваль» (оба - Киев) кредиты на 295 млн. грн. сроком на 1 год.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Соответствующие договора были подписаны 5 мая 2011 года.

"ВТБ Банк" предоставил 195 млн. грн. (2 лота), «Райффайзен банк Аваль» - 100 млн. грн. (1 лот). Стоимость кредитных средств составляет 15,25% годовых.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.

ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 33,589 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 30,581 млрд. грн., обязательства – 29,991 млрд. грн., уставный капитал – 5,416 млрд. грн., собственный капитал – 3,597 млрд. грн.

«ВТБ Банк» в I квартале 2011 года увеличил чистую прибыль почти в 2 тыс. раз по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 117,493 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ПАО «ВТБ Банк».

Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 54,886 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 43,750 млрд. грн., обязательства – 48,431 млрд. грн., уставный капитал – 3,003 млрд. грн., собственный капитал – 6,454 млрд. грн.

«Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) в первом квартале 2011 года получил чистую прибыль в размере 1,536 млн. грн., в 2010 году – 0,745 млн. грн.

Австрийская группа "Райффайзен" владеет 96,18% акций «Райффайзен Банка Аваль».