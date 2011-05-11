ЮЗЖД привлекла у трех банков кредиты на 409,35 млн. грн.

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) привлекла у трех банков кредиты на сумму 409,35 млн. грн. сроком на 1 год.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

В частности, «Укрэксимбанк» (Киев) предоставил кредиты на 300 млн. грн. (3 лота), общая стоимость которых составляет 42,715 млн. грн.

«ВТБ Банк» (Киев) предоставил ЮЗЖД кредит на 74,35 млн. грн., стоимость которого составляет 12,268 млн. грн.

Сумма предоставленного «Экспресс-Банком» (Киев) кредита ЮЗЖД составила 35 млн. грн. стоимостью 5,25 млн. грн.

Все предоставленные средства будут использованы на пополнение оборотных средств ЮЗЖД.

Соответствующие договора были подписаны с банками 6 мая 2011 года.

Справка УНИАН. Государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-Западная железная дорога» (Киев) является одной из ведущих транспортных артерий страны. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

ЮЗЖД в первом квартале 2011 года получила 9 млн. 560 тыс. грн. чистой прибыли против 5 млн. 515 тыс. грн. за первый квартал прошлого года.

По итогам 2010 года Юго-Западная железная дорога увеличила чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2009 годом – с 35,148 до 87,612 млн. грн.