Госпогранслужба будет кардинально обновлять технику морской охраны

Государственная пограничная служба Украины кардинально будет обновлять технику морской охраны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сказал председатель Государственной пограничной службы Николай ЛИТВИН.

Он отметил, что во второй половине 2011 года начнется сооружение пограничного сторожевого корабля. Кроме этого, по словам Н.ЛИТВИНА, уже заканчивается сооружение пограничного катера нового поколения, и в начале 2012 года морская охрана получит его.

«Нам удалось подойти вплотную к обновлению морской охраны – катеров и кораблей. Сейчас строится катер нового поколения, морской катер первого ранга, который где-то в 1-м квартале 2012 года выйдет. В этом году закладываем первый пограничный сторожевой корабль на смену тем, которые уже отслужили сроки», - сказал Н.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что обновление техники Госпогранслужбы ведется в соответствии с составленными графиками с привлечением бюджетных средств и средств программ международно-технической помощи.