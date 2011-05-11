Днепропетровский тепловозоремонтный завод увеличил прибыль в 49 раз

ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» (г. Днепропетровск) в январе-марте т.г. увеличило чистую прибыль в 49 раз по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 147 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте Днепропетровский тепловозоремонтный завод увеличил чистый доход на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 32,941 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 40,8% – до 39,529 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2010 года Днепропетровский тепловозоремонтный завод получил 0,109 млн. грн. чистой прибыли, что на 65,8% меньше, чем за 2009 год.

Справка УНИАН. ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» (г. Днепропетровск) производит ремонт маневровых тепловозов серии ЧМЭ-3 и тепловозов серии ТО-10 всех индексов, ТЭМ-2, тепловозов серии 2ТЭ116.

100% акций ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» принадлежат государству.