«ЗАЗ» в апреле увеличил производство автомобилей на 9%

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ПАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, Запорожье) в апреле 2011 года произвел 4216 автомобилей, что на 9,16%, или 354 автомобиля, больше, чем в марте т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, больше половины всех выпущенных в апреле т.г. автомобилей – 2705 штук – составили автомобили Chance. Также на протяжении апреля «ЗАЗ» произвел 101 автомобиль ВАЗ, 265 – Sens, 670 – Lanos, 62 – Ланос-фургон, 120 – ZAZ Forza, 240 – А 13, 36 – KIA, 16 – ТАТА и 1 автобус.

В январе-апреле 2011 года предприятие произвело в общей сложности 18 163 автомобиля: 7 – ЗАЗ, 862 – ВАЗ, 7226 – Chance, 1539 – Sens, 4644 – Lanos, 268 – Ланос-фургон, 600 – ZAZ Forza, 243 – А 13, 524 – Chevrolet, 2201 – KIA, 48 – ТАТА и 1 автобус.

Экспорт продукции завода составил 7733 автомобиля.

Справка УНИАН. ПАО «ЗАЗ» – крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.