"Укрзализныця" с начала года погрузила более 3,6 млн. тонн зерновых грузов

С начала 2011 года железные дороги Украины погрузили 3,615 млн. тонн зерновых, из них на экспорт – 2,237 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, Донецкая железная дорога погрузила 141,4 тыс. тонн, Львовская – 154,5 тыс. тонн, Одесская – 1079 тыс. тонн, Южная – 766,5 тыс. тонн, Юго-Западная – 1180 тыс. тонн, Приднепровская – 293,4 тыс. тонн.

В среднем за сутки нагружалось 454 вагона. Основные виды зерновых составили пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.

В целом инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11 579 единиц.