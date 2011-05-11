Ситуация на дорогах Украины стала одной из главных угроз нацбезопасности - Янукович

Ситуация на автодорогах Украины стала сегодня одной из главных угроз национальной безопасности, говорится в обращении Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по случаю Дня официального открытия объявленного Генеральной ассамблеей ООН Десятилетия действий по безопасности дорожного движения.

Как отмечается в обращении, обнародованном на сайте главы государства, “кроме непоправимых человеческих трагедий, несостоятельность навести порядок на дорогах приводит к ухудшению имиджа страны и значительному материальному ущербу. Так, по оценкам Всемирного банка, потери украинской экономики от дорожно-транспортных происшествий ежегодно достигают 5 млрд. долларов. Ситуация на автодорогах Украины стала сегодня одной из главных угроз национальной безопасности”.

По уровню смертности от дорожно-транспортных происшествий Украина занимает пятое место в Европе. Ссылаясь на официальную статистику, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в прошлом году в авариях погибли 4 тыс. 709, травмированы – 38 тыс. 917 человек.

“Каждый третий погибший – молодой человек в возрасте до 29 лет. С глубокой грустью констатируем, что при таких обстоятельствах мы фактически теряем на дорогах основу экономического потенциала государства”, - сказал глава государства.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, данные Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций свидетельствуют о вопиющей ситуации с безопасностью дорожного движения в большинстве государств. Ежегодно в мире от дорожно-транспортных происшествий погибают более 1 млн. 300 тыс. человек, получают травмы около 50 миллионов человек. По оценкам международных экспертов по здравоохранению, в случае непринятия срочных мер до 2020 года аварии на дорогах станут главной причиной смертности в мире, опередив сердечно-сосудистые заболевания и СПИД.

“Осознавая ответственность перед обществом за необходимость безотлагательного решения неотложных проблем в упомянутой сфере, заботясь об обеспечении конституционных прав и свобод человека и достойных условий его жизни, требую принятия решительных мер по предотвращению катастрофических последствий дорожно-транспортных происшествий и призываю все органы государственной власти, политические партии, движения, неправительственные организации и граждан Украины поддержать указанную Глобальную инициативу Организации Объединенных Наций”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, основными составляющими успеха на пути преодоления проблемы должны быть работа по законодательному обеспечению, правоприменительная деятельность компетентных органов.

“Ключевым событием сегодняшнего дня должна стать первая в мировой практике Межпарламентская встреча по вопросам эффективности законодательства в сфере дорожного движения, которую планируется провести в Киеве в ноябре 2011 года”, - отметил Президент, объяснив, что это будет уникальная возможность информировать политиков Европы и мира о принятых решениях относительно преодоления кризиса в сфере безопасности дорожного движения на региональном и глобальном уровнях.

Как отмечается в обращении, 11 мая согласно резолюции Генассамблеи ООН, принятой 2 марта 2010 года, мировое сообщество объявило начало Десятилетия действий по безопасности дорожного движения (2011 – 2020 годы).