Обустройство ограждений на дорогах позволит сократить количество ДТП – Мининфраструктуры

Обустройство автомобильных дорог инженерно-техническими средствами безопасности – распределительным и боковым ограждением будет способствовать улучшению безопасности дорожного движения.

Об этом сказал директор департамента безопасности Министерства инфраструктуры Украины Юрий ГЕРЖОД, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Чтобы улучшить безопасность на автомобильных дорогах, сегодня реализуются такие меры безопасности, как установление распределительного и бокового ограждения. Это уменьшит и количество, и тяжесть дорожно-транспортных происшествий», - подчеркнул Ю.ГЕРЖОД.

При этом он напомнил, что улучшение обустройства автомобильных дорог предусмотрено проектом Государственной целевой программы повышения уровня безопасности дорожного движения, разработка которой утверждена Транспортной стратегией Украины на период до 2020 года.

По словам Ю.ГЕРЖОДА, в Украине необходимо построить не менее 5 тыс. км распределительного и 10 тыс. км бокового ограждения. На национальных дорогах Франции, как и в Украине, разрешена скорость движения 90 км в час, а при наличии распределительного ограждения разрешенная скорость будет достигать 110 км в час.

В соответствии с одобренной Концепцией Государственной целевой программы повышения уровня безопасности дорожного движения предусматривается уже до 2012 года уменьшить количество погибших в ДТП на 25-30%.

Кроме того, ведущим направлением Государственной программы развития автомобильных дорог общего пользования является ликвидация аварийно-опасных участков на дорогах. «Ежегодно таких участков ликвидируется от 60 до 80», - отметил директор департамента безопасности Мининфраструктуры.