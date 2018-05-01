Поезда к Евро-2012 поедут по прямым путям

В рамках подготовки к проведению Евро-2012 на участках Полтава—Красноград и Красноград—Лозовая скоростного национального транспортного коридора путейцы Южной железной дороги досрочно завершили работы по расширению земляного полотна для увеличения радиуса десяти кривых участков пути. Благодаря этим работам ликвидированы «узкие места» в обеспечении скорости 160 км/ч.

Окончание работ было намечено на 1 июня этого года, однако коллектив Смородинской путевой машинной станции по ремонту земляного полотна, который возглавляет Александр Селегень, благодаря профессионализму и техническим новшествам справился на месяц раньше.

Важную роль в досрочном выполнении плана сыграла современная техника — 13-тонный вибрационный каток ДУ-85 Юго-Западной железной дороги, который уплотнял предварительно спланированные насыпные грунты в ходе выполнения работ по переустройству кривых участков. Также ускорил процесс сдачи участка недавно поступивший на Южную железную дорогу измеритель усадки-плотности грунта HMP LGF pro+, их в распоряжении железных дорог Украины сейчас всего два.

Преимущества машины просто неоценимы: быстрота, точность, а главное – не существует такой точки земполотна, где бы высокоточная электронная аппаратура не смогла не выдать нужные данные. И весит-то она всего 30 кг.

«Чтобы определить несущую способность грунта и его плотность, теперь потребуется всего несколько минут, – поясняет начальник путеобследовательской станции службы пути ЮЖД Валентина Тахтаулова. –Измеритель тут же выдаст вам точнейшую распечатку. По сути, это документ, свидетельствующий об определенных параметрах отсыпанного земляного полотна. Таким образом, в результате измерений вычисляется амплитуда усадки, значение динамического модуля упругости, а также отношение амплитуды и скорости усадки. Кроме того, прибор может определить кривую усадки грунта».

Досрочно справившись с работой по реконструкции кривых, коллектив Смородинской путевой машинной станции по ремонту земляного полотна уже 7 мая приступил к отсыпке грунта под вторые пути перегонов Лещиновка—Кобеляки и Кобеляки—Гановка на стратегическом участке Полтава—Кременчуг. Модернизация этого направления откроет эффективный и экономный путь к портам Черного моря.

Лилия Двоскина (для УНИАН)