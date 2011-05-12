Корниенко назначен замминистра инфраструктуры – руководителем аппарата
12:29, 12 мая 2011Транспорт/Связь
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Владимира КОРНИЕНКО заместителем министра инфраструктуры Украины – руководителем аппарата.
Соответствующий указ Президента (№573/2011 от 11 мая) обнародован на сайте главы государства.
Другим своим указом (№567/2011 от 11 мая) Президент уволил В.КОРНИЕНКО с должности заместителя министра инфраструктуры.
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