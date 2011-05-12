«ИНГО Украина» застраховала имущество «Украинской Новой Перевозочной Компании»

АСК «ИНГО Украина» и ООО «Украинская Новая Перевозочная Компания», занимающаяся организацией железнодорожных перевозок собственными подвижными составами, заключили договор добровольного страхования средств железнодорожного транспорта.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, по условиям договора АСК «ИНГО Украина» взяла на себя обязательства компенсировать расходы, связанные с наступлением страхового события в результате потери, уничтожения или повреждения полувагонов страхователя.

Общий лимит ответственности по договору страхования составил более 72 млн. грн.

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина», входящая в состав международной страховой группы «ИНГО», начала деятельность в 1994 году. Помимо центрального офиса в Киеве, компания имеет 26 филиалов во всех областных центрах Украины и более 100 офисов обслуживания клиентов. Уставный капитал компании – 161,1 млн. грн.

По итогам 2010 года компания собрала страховых платежей на сумму 437,2 млн. грн., страховые выплаты составили 193 млн. грн.