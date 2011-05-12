«Оранта» выиграла два тендера, объявленных «Укрпочтой»

НАСК «Оранта» выиграла два тендера на предоставление услуг страхования, объявленных украинским государственным предприятием почтовой связи «Укрпочта».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в апреле были проведены тендер по отбору страховщика для страхования недвижимого имущества филиалов компании в Закарпатской области, а также тендер на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев оружия с предоставлением индивидуальных договоров страхования, объявленный Донецкой дирекцией «Укрпочта».

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах».

Общий сбор страховых платежей компании по итогам 2010 года составил 644 млн. грн., страховые выплаты – 290,6 млн. грн.

По состоянию на 10 августа 2010 года казахстанский «БТА Банк» совместно с дочерней организацией «БТА Секьюритис» (Казахстан, г. Алматы) владел 35,17% акций НАСК «Оранта». Компании «Беквуд Холдингс Лимитед» принадлежат 13,46% акций. Остальные акционеры НАСК «Оранта» владеют менее 10% акций компании.

В апреле т.г. доля компании «Беквуд Холдингс Лимитед» (Никосия, Кипр) в капитале НАСК «Оранта» выросла на 0,27% – до 13,74%, доля АО «БТА Банка» – на 4,78% - до 35,17%.

«Укрпочта» является национальным оператором почтовой связи Украины согласно распоряжению Кабинета Министров с 10 января 2002 года.