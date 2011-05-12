Первая грузовая компания за 4 месяца увеличила перевозки на 14,7%

Объемы перевозок ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК, стопроцентная "дочка" РЖД) в январе-апреле текущего года выросли на 14,7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составили свыше 97,2 миллиона тонн, сообщает РИА Новости.

ПГК за отчетный период, в том числе, перевезла 38,6 миллиона тонн каменного угля (рост на 29,1%), 23,2 миллиона тонн нефтяных грузов (снижение на 8,9%), 8,4 миллиона тонн цветной и железной руды (рост на 10,8%), 6,5 миллиона тонн строительных грузов (рост на 59,5%), 3,5 миллиона тонн цемента (рост на 8,8%), 7,2 миллиона тонн черных металлов (рост на 21,5%), 1,9 миллиона тонн химических и минеральных удобрений (рост на 9,1%) и 1,4 миллиона тонн кокса (рост на 13,7%).

"Рост погрузки - следствие сбалансированной тарифной политики Первой грузовой компании. Ставки ПГК в среднем на 5% ниже совокупных транспортных затрат при перевозке в вагонах инвентарного парка (тариф прейскуранта 10-01 + плата за пользование вагоном за период погрузки-выгрузки)", - объяснили в компании увеличение показателей.

Доля ПГК в объемах перевозок грузов по сети российских железных дорог в январе-апреле составила 21,8%.

ОАО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор железнодорожных перевозок в России. В собственности ПГК находится свыше 200 тысяч единиц подвижного состава разного типа. Компания в 2010 году увеличила перевозки на 30% - до 302,3 миллиона тонн. Доля компании в объеме перевозок грузов по сети российских железных дорог составила 22,5%. В текущем году планируется продажа 75% акций ПГК на аукционе.