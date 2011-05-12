Испанская ADIF может принять участие в создании ВСМ Москва-Петербург

Испанская государственная компания-оператор железных дорог ADIF планирует участвовать в тендере по строительству высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил журналистам директор по международным отношениям ADIF Хуакин Сименес Отеро. "С РЖД есть соглашение, и ADIF может участвовать на любой фазе строительства", - цитируют Отеро РИА Новости.

Тендер может быть объявлен в декабре 2011 года. Отеро сообщил, что компания рассматривает возможность создания консорциума с испанскими или же с европейскими компаниями. По его словам, взнос компании в подобные проекты с использованием механизма государственно-частного партнерства мог бы составить около 30%.

В апреле гендиректор ОАО "Скоростные магистрали", дочерней компании РЖД по строительству ВСМ, Денис Муратов сообщал, что на участие в проекте претендуют четыре консорциума, в частности, Германию представляет компания Deutsche Bahn, Китай - CNCR и CSNN, Южную Корею - Hyundai construction, а также есть еще одна компания из Франции.

По словам Муратова, стоимость магистрали по российским методам расчетов и стандартов оценивается в 1,2 триллиона рублей, но может быть снижена в 3 раза при использовании контракта жизненного цикла и гармонизированных европейских стандартов.

Отеро сообщил также, что существует заинтересованность в поставках для высокоскоростной магистрали подвижного состава испанской компании Talgo.

На высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург предполагается курсирование 42 пар поездов в сутки, которые смогут преодолевать расстояние за 2 часа 30 минут, развивая максимальную скорость до 400 километров в час. Прогнозируемый объем перевозок - более 14 миллионов человек в год.