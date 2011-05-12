Renault будет производить Logan и Sandero для Украины на заводе в Москве

Французская автомобильная компания Renault в мае начнет производить на своем московском заводе "Автофрамос" автомобили Logan и Sandero для последующего экспорта на украинский рынок, цитирует пресс-службу компании РИА Новости.

"С мая 2011 года на заводе Renault в Москве начинается производство моделей Logan и Sandero для украинского рынка. Продажи, стартующие в мае 2011 года, будут осуществляться через официальную дилерскую сеть Renault в Украине", - отмечается в сообщении.

Продажи Logan и Sandero начались на Украине в 2005 и 2008 годах соответственно. К 2010 году число проданных на украинском рынке Logan и Sandero румынского производство достигло 3,12 тыс. и 838 соответственно. По итогам прошлого года марка Renault на Украине по популярности заняла первое место среди европейских автопроизводителей.

ОАО "Автофрамос" было создано 2 июля 1998 г. на паритетных началах как совместное предприятие Renault и правительства Москвы. В результате корпоративной реорганизации, проведенной 26 декабря 2006 года, доля Renault в капитале ОАО "Автофрамос" составляет 94,1%. Правительство Москвы в настоящий момент сохраняет за собой 5,9%.

В 2005 году на "Автофрамосе" запустили производство модели Renault Logan. Весной прошлого года на московском заводе "Автофрамос" была открыта вторая линия по выпуску автомобилей, что увеличило производственные мощности вдвое - до 160 тысяч автомобилей в год.