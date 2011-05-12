Киеву для развития транспорта и инфраструктуры до 2025 года необходимо 1,7 млрд. евро

Для модернизации транспорта и транспортной инфраструктуры Киева до 2025 года необходимо 1,7 млрд. евро инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель проекта по разработке стратегии Киева до 2025 года Сергей ПЕРАПЕЧКА (компания BCG) сегодня в ходе третьего заседания общественного совета по разработке данного документа.

По его словам, в Киеве стоимость проезда во всех видах общественного транспорта является убыточной. В частности, текущий тариф в метрополитене на 67% покрывает себестоимость услуг, в трамвае – на 53%, в троллейбусе – на 64%, в автобусе – на 49%.

С.ПЕРАПЕЧКА отметил, что наибольший объем инвестиций потребуется на развитие метрополитена.

Согласно анализу, проведенному разработчиками стратегии, модернизация и развитие трамвая оценивается в 72 млн. евро, троллейбуса – в 28 млн. евро, автобуса – 20 млн. евро, капитальный ремонт дорог обойдется в 0,5 млрд. евро, замена остановок – в 2 млн. евро.

С.ПЕРАПЕЧКА пояснил, что система управления транспортом Киева находится на второй стадии развития, когда существует муниципальный оператор («Киевпарктранс» и Киевский метрополитен). Третья стадия развития предусматривает разделение ответственности между муниципалитетом (который занимается вопросами планирования и стратегии, определением стандарта качества услуг), управляющей компанией (отвечает за определение параметров предоставления транспортных услуг и финансирование услуг) и муниципальным или частным оператором (создается конкуренция, что сказывается на стоимости услуг).

«Отделение операционного управления от города и выведение новой управляющей компании, чтобы развивать конкуренцию, – это то, к чему рано или поздно приходят все города», – добавил руководитель проекта.

С.ПЕРАПЕЧКА уточнил, что переход к модели муниципального оператора с созданием управляющей компании занимает 1,5-2 года, создание французской модели (управляющая компания, муниципальный и частный операторы) – 2-5 лет, к лондонской модели (управляющая компания, несколько частных операторов) – более 5 лет.

Как сообщал УНИАН, Киевская городская администрация в мае закончит разработку Стратегии развития города Киева до 2025 года, которую представят иностранным компаниям, заинтересованным в инвестициях в Киев.

Справка УНИАН. Проект по разработке Стратегии развития Киева до 2025 года инициирован Киевской городской государственной администрацией. Для реализации проекта создан консорциум, в который входят Фонд «Эффективное управление», консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG), Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, Институт демографии и социальных исследований НАН Украины, Центр Разумкова, НИИ социально-экономического развития города, Институт генерального плана Киева.

Фонд «Эффективное управление» был создан в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики, а также открытого обсуждения с гражданским обществом насущных для Украины экономических вопросов. Независимость организации гарантирует Международный консультативный совет, в который входят известные общественные и политические деятели разных стран с уникальным опытом и безупречной репутацией.

The Boston Consulting Group (BCG) – международная компания, работающая в отрасли управленческого консалтинга, выступает ведущим консультантом по вопросам стратегии бизнеса. Частная компания BCG была создана в 1963 году, представлена 71 офисом в 41 стране мира.

BCG сотрудничает с украинскими организациями на протяжении последнего десятилетия. Офис компании в Киеве был открыт в 2007 году.