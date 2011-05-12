13 мая Киевская детская железная дорога откроет новый сезон

13 мая 2011 в 14:00 состоится торжественное открытие нового сезона Киевской детской железной дороги. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Юго-Западной ж/д.

Поо традиции, в первый рейс юных железнодорожников отправит начальник "взрослой" дороги А.Кривопишин. В праздничных торжествах примут участие победители и участники «Конкурса детского рисунка безопасности движения на переездах», воспитанники детской железки, а также ее выпускники, которые сейчас работают на столичной магистрали.

Гости киевской малой смогут ознакомиться с учебной материально-технической базой и отправиться поездом в первое путешествие в новом сезоне.

Как подчеркнули в ведомстве, первый рейс для детей и взрослых будет бесплатным.

Торжества состоятся по адресу: г. Киев, ул. Тимофея Шамрыло, 4 (Сырецкий парк, М «Дорогожичи»).