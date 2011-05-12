ДЖД вводит курсирование дизель-поезда повышенной комфортности Иловайск – Бердянск

Донецкая железная дорога (ДЖД) с 29 мая 2011 года вводит курсирование дизель-поезда повышенной комфортности III класса № 821/822 сообщением Иловайск – Бердянск.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, поезд будет отправляться из Иловайска в 11:44 во вторник, четверг и субботу, а прибывать в Бердянск в 19:50. Отправление из Бердянска в 9:45 в среду, пятницу и воскресенье, прибытие в Иловайск – в 17:41.

Как отметили в пресс-службе, в летний период на дороге будет курсировать еще пять поездов повышенной комфортности в местном сообщении: Ясиноватая – Славянск, Мариуполь – Славянск, Иловайск – Мелитополь, Донецк – Луганск и Донецк – Харьков – Левада (три последних поезда курсируют круглогодично).

Как подчеркивают в ДЖД, в поездах местного сообщения повышенной комфортности действуют те же льготы, что и в пассажирских поездах дальнего следования: студенты дневной формы обучения платят 50% от стоимости проезда, дети до 6 лет ездят бесплатно, дети от 6 до 14 лет – оплачивают 75% стоимости, инвалиды всех категорий – 50% стоимости проезда.