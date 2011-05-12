Группа «КТЖ» погасила 5-летние евробонды на сумму 450 млн. долл.

Группа АО «НК «КТЖ» («Қазақстан темір жолы», Казахстанские железные дороги) погасила 5-летние еврооблигации на сумму 450 млн. долларов, выпущенных 11 мая 2006 года.

Как сообщает сайт дороги, погашение было произведено за счет собственных средств.

Своевременное погашение долга свидетельствует о финансовой устойчивости компании, а последний выпуск еврооблигаций продемонстрировал огромный интерес со стороны институциональных инвесторов к компании, подчеркивают в дороге.

На данный момент основной составляющей долгового портфеля являются 10-летние еврооблигации на сумму 350 млн. долл. со сроком погашения в 2016 году и на сумму 700 млн. долл. со сроком погашения в 2020 году.