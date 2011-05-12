ЮЗЖД назначила на выходные три дополнительных поезда

Юго-Западная железная дорога назначила на выходные три дополнительных поезда. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре дороги.

В частности, завтра дополнительно отправятся поезда: № 269 Киев - Ивано-Франковск отправлением из Киева в 22 час. 40 мин., прибытием в Ивано-Франковск в 12 час. 54 мин.; № 537 Киев - Ужгород отправлением из Киева в 20 час. 06 мин, прибытием в Ужгород в 11 час. 30 мин.;, № 282 Киев - Симферополь отправлением из Киева в 22 час. 50 минут, прибытием в Симферополь в 13 час. 30 мин.

Как подчеркивают в пресс-службе, в процессе подготовки к летним пассажирским перевозкам в Столичной магистрали изучается спрос на популярные направления, чтобы вовремя и в достаточном количестве назначить дополнительные поезда.