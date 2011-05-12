РЖД договаривается с США о внедрении тележки для грузовых вагонов

Российские железные дороги (РЖД) договариваются с железными дорогами Америки о внедрении в РФ тележки для грузовых вагонов, созданной американскими специалистами. Тележка позволит существенно снизить затраты в эксплуатации подвижного состава и ж/д путей, сообщает Rzd.ru.

Кроме того, на встече президента "РЖД" Владимира Якунина с вице-президентом Ассоциации железных дорог Америки Робертом Вандерклутом и президентом Amsted Industries Бобом Реумомбыла была достигнута договоренность о начале сотрудничества российских специалистов с американским Центром испытания железнодорожного транспорта.

В.Якунин также провел рабочую встречу с президентом Международного союза железных дорог (МСЖД) Жан-Пьером Лубину и принял участие в мероприятиях организации.