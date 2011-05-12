В июне будет заложен 1-й камень в завод по производству "Ё-мобилей" в Петербурге

Первый камень в строительство завода по производству гибридных "Ё-мобилей" в Петербурге будет заложен 8 июня. Об этом сообщила губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, передает РИА Новости. По ее словам, в проект планируется вложить в общей сложности 1,3 млрд. руб. частных инвестиций.

Строительство первой очереди завода "Ё-авто" планируется завершить в сентябре 2012 года, запустить производство в конце того же года, а вторую очередь завода достроить до марта 2013 года. А сам выпуск автомобилей должен начаться в первой половине 2014 года.

Губернтор добавила, что для строительства завода выделены 40 гектаров в промзоне Петербурга, земля эта - частная.

В декабре прошлого года глава группы "Онэксим" (владеет 49% "Ё-Авто") Михаил Прохоров представил три действующих образца гибридного автомобиля, получившего название "Ё-мобиль" - хэтчбэк, фургон и кросс-купе. О разработке проекта "народного автомобиля" бизнесмен заявил еще в начале 2010 года. Планируется, что топливом для автомобиля будет служить бензин или газ, а вместе с двигателем внутреннего сгорания будут работать и электромоторы, которые будут приводить машину в движение.

"Ё-Авто"на 51% принадлежит компании "Яровит", а на 49% - группе "Онэксим".