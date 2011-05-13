В Украине количество абонентов интернета выросло на 32,3%
12:18, 13 мая 2011Транспорт/Связь
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В Украине количество абонентов Интернета в январе-марте 2011 года увеличилось на 32,3%, или почти на 969 тыс., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составило более 3,961 млн. абонентов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета статистики Украины.
Согласно сообщению, из общего количества абонентов Интернета более 3,267 млн. составили домашние абоненты, что на 847 тыс. больше, чем по итогам первого квартала прошлого года.
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