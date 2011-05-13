Количество абонентов мобильной связи в Украине снизилось на 3%

Количество абонентов сотовой мобильной связи в Украине снизилось в 1-м квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 3% - до 53,13 млн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета статистики Украины.

Из них 29,16 млн. абонентов сотовой связи являлись домашними абонентами, что на 7,8% меньше, чем в 1-м квартале 2010 года.

Количество абонентов транкинговой связи снизилось за отчетный период на 2,7 тыс. абонентов и составило 7,7 тыс., из них 1,2 тыс. домашних абонентов (на 0,2 тыс. меньше, чем в 1-м квартале 2010 года).

По данным Госкомстата, в Украине на конец 1-го квартала 2011 года не осталось абонентов пейджинговой связи (в 1-м квартале 2010 года их количество составляло 0,3 тыс. абонентов).

Количество абонентов радиальной радиосвязи «Алтай» в 1-м квартале 2011 года составило 0,4 тыс. (из них 0,2 тыс. домашних пользователей), что на 0,1 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2010 года.