На Дарницком мосту продолжается строительство автозаезда со стороны моста им. Патона

На Дарницком мосту продолжается строительство автомобильного заезда со стороны моста им. Патона

Как сообщили УНИАН в пресс-центре "Укрзализныци", в настоящее время уже выполнен монтаж 1391,9 тонн металлоконструкций пролетных строений, закончено сооружение 6 из 7 опор и бетонирование растверка на опоре 7/5П. На присоединении к Надднепрянскому шоссе выполнено бетонирование свай подпорных стен и выполняется бетонирование растверков.

Справка УНИАН. Главные этапы работ был по строительству Дарницкого мостового перехода были завершен в 2010 году: в сентябре открыто движение мостовым переходом для железнодорожного транспорта, в октябре - завершено строительство и сдан в эксплуатацию остановочный пункт "Левый берег", в декабре - открыто автомобильное движение с левого на правый берег. В марте 2011 года - автомобильное движение с правого берега на левый с заездом со стороны п.г.т. Конча-Заспа.