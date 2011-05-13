«Солнечный» самолет совершает первый в истории международный рейс

Самолет Solar Impulse, двигатели которого работают на солнечной энергии, взлетел в четверг с военного аэродрома города Пайерн, чтобы совершить первый в истории международный перелет, приземлившись в Брюсселе, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сайт разработчиков Solar Impulse

Уникальным аппаратом, который поднялся в воздух около 08.40 по среднеевропейскому времени (10.40 мск), управляет один из его конструкторов Андре БОРШБЕРГ.

"Это очень важный полет для всего экипажа во всех отношениях. Но не забывайте, что это экстраординарное событие - еще и развлечение! Возможно, когда мы приземлимся, у нас будет еще больше энергии, чем при взлете - мы раздадим ее нашим хозяевам", - заявил перед полетом А.БОРШБЕРГ.

Предполагается, что А.БОРШБЕРГ прибудет в Брюссель около полуночи.

"Солнечному" самолету 8 июля уже удалось совершить беспримерный полет, продлившийся 26 часов - более суток. Тогда Solar Impulse также пилотировал А.БОРШБЕРГ, но самолет не покидал пределов Швейцарии. Главной целью этого полета являлась проверка возможности для Solar Impulse летать ночью, используя накопленную за день солнечную энергию.

Первый длительный полет аппарата на солнечной энергии состоялся 7 апреля. Тогда Solar Impulse удалось провести в воздухе приблизительно 75 минут.

Размах крыла Solar Impulse составляет 63,4 метра, вес - всего 1,6 тонны. На его крыльях находятся около 12 тысяч фотогальванических элементов, которые снабжают солнечной энергией четыре электромотора мощностью десять лошадиных сил.

Созданный конструкторами Бертраном ПИКАРОМ и Андрэ БОРШБЕРГОМ (Andre BORSCHBERG) самолет был впервые представлен публике в конце июня 2009 года. В 2011 году на Solar Impulse планируется совершить перелет через Атлантический океан и беспосадочные перелеты через континенты. Конструкторы надеются, что постепенное снижение веса солнечных батарей позволит брать на борт аппарата двух пилотов, которые, таким образом, смогут совершить беспосадочное путешествие вокруг света.