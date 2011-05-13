ОЖД увеличила отгрузку вагонов на 17%

На протяжении января-апреля текущего года одесские железнодорожники отгрузили 8 млн. 841 тыс. 298 тонн грузов, что на 1 млн. 269 тыс. 298 тонн больше плана (14,4%) и на 1,5 млн. тонн, или на 17%, больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Одесской железной дороги. среднесуточная нагрузка составляла свыше 1 тыс. 226 вагонов - это 73 тыс. тонн грузов, что почти на 12,5 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Разгрузка вагонов также увеличилась – среднесуточно выгружалось 4 тыс. 234 вагона, что на 1,4% больше плана. За январь-апрель этот показатель составил 508 тыс. 080 вагонов.

Относительно качества работы, то основной показатель, который характеризует эффективность использования вагонов по ОЖД, - оборот загруженного вагона - увеличился как по сравнению с планом (106,2%), так и с уровнем прошлого года (104,1%), и его выполнение составляет 1,94 суток.

Вместе с тем, улучшены показатели использования локомотивного парка к плану и к уровню прошлого года. Среднесуточный пробег локомотива к уровню прошлого года составляет 106,3% (522 км), среднесуточная производительность - 109,3% (1611 тыс. т/км брутто).