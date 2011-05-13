Из «Борисполя» 18 мая будет открыто авиасообщение с Самарой

18 мая из аэропорта «Борисполь» будет открыт новый прямой регулярный рейс Киев - Самара - Киев.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, рейс будет выполняться авиакомпанией «Международные Авиалинии Украины» четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям – из Киева в Самару и, соответственно, по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам - из Самары в Киев.

Рейс осуществляется на ПС - «Боинг-737». Время полета - 2,5 часа.

Напомним, в рамках развития восточного вектора авиакомпании МАУ с 26 апреля открыто авиасообщение из аэропорта «Борисполь» между Киевом и Астаной (рейсы выполняются 3 раза в неделю). До пяти раз в неделю возросла частотность полетов в Алматы.