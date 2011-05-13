ЧСЗ в 1-м квартале увеличил объем производства в 4,4 раза

В I квартале 2011 года Государственная акционерная холдинговая компания «Черноморский судостроительный завод» увеличила объем производства в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 37,2 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЧСЗ.

Доход от реализации продукции предприятия в I квартале 2011 года вырос до 22,2 млн. грн. по сравнению с 8,1 млн. грн. в I квартале 2010 года. Чистый доход от реализации продукции в I квартале 2011 года вырос в 2,72 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составил 18,5 млн. грн., говорится в пресс-релизе пресс-службы предприятия.

В настоящее время ЧСЗ ведет строительство двух контейнеровозов для компании Damen Shipyards Bergum. Завод также завершил ремонт и модернизацию траулера-рыбозавода «Генерал Трошев» для Преображенской базы тралового флота России.

Справка УНИАН. Государственная акционерная холдинговая компания «Черноморский судостроительный завод» - одна из крупнейших верфей Украины. 90,25% акций ЧСЗ принадлежит ОАО «Херсонский судостроительный завод», который в конце 2007 года приобрел этот пакет акций у ОАО «Судмашпром» (г. Николаев) на условиях согласованного с ФГИ Украины и Антимонопольным комитетом договора купли-продажи. Миноритарным акционером предприятия является государство.