В Харькове 95% трамваев подлежат списанию - облстат

В Харькове 94,8% трамваев отработали свой амортизационный срок и подлежат списанию.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.

Также, по данным областата, отработал свой амортизационный срок и подлежит списанию 62,5% троллейбусного парка КП «Горэлектротранс».

Средний возраст трамваев достигает 26,8 лет, троллейбусов – 13,1 года.

Справка УНИАН. Перевозки пассажиров в Харькове осуществляют 1 трамвайное и 2 троллейбусных депо на 14 трамвайных и 25 троллейбусных маршрутах. Ежедневно на маршруты выезжает 381 единица трамваев и троллейбусов. Выполнение графика движения трамваев составляет 87,1%, троллейбусов – 90,9%.

В целом наземный электрический транспорт перевозит 34,2% от общего объема пассажирских перевозок в Харькове. Ежедневно наземным электрическим транспортом в областном центре пользуются около 467 тыс. пассажиров, из них больше половины – бесплатно.