ДЖД инвестирует в переоборудование переездов более 13 млн. грн.

Донецкая железная дорога в этом году на повышение уровня безопасности на переездах планирует потратить 13,4 млн. грн., в т.ч. на капитальный ремонт переездов - 2,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, во время ремонта на переездах происходит замена шпал и рельсов, переездного настила, дорожных знаков и т.п. Особое внимание уделяется работоспособности звуковых и световых сигналов, а также работе шлагбаумов.

Для обеспечения безопасности движения на переездах железнодорожниками устанавливаются дополнительные шлагбаумы, принимаются меры по улучшению освещения, некоторые из переездов оснащаются видеонаблюдением. Нарушения, которые фиксируются видеонаблюдением, передаются на обработку в ГАИ.

В 2011 году запланирован капитальный ремонт 10 переездов, перевод в разряд с дежурным работником 6 переездов и закрытие 1 переезда. Также с целью обеспечения безопасности движения планируется строительство 3 путепроводов и закрытие существующих на их месте переездов.

Справка УНИАН. На сегодняшний день на Донецкой железной дороге эксплуатируется 646 железнодорожных переездов, из которых 283 обслуживаются дежурными работниками, из них 56 оборудованы шлагбаумами, перекрывающими проезжую часть на всю ширину в обоих направлениях. Через 413 переездов Донецкой железной дороги осуществляется регулярное автобусное движение и на 194 из них работают дежурные.

Все переезды регулярно подлежат комиссионному осмотру.