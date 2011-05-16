"АэроСвит" 20 мая начнет выполнение рейсов Киев-Актау

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" 20 мая открывает авиасообщение между Киевом и Актау (Казахстан).

Как сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании, украинский перевозчик приступит к выполнению в Актау двух рейсов в неделю – в понедельник и пятницу, в обратном направлении – во вторник и субботу.

Время в полете между городами составит около трех часов. На линии планируется использовать региональные самолеты нового поколения Ан 148.

Напомним, "АэроСвит" является крупнейшим авиаперевозчиком между Украиной и Казахстаном. Компания обслуживает воздушную линию Киев-Алматы с апреля 2008 г., а в апреле 2009 г. – открыла сообщение между Киевом и Астаной. В летний период текущего года – выполняет в Алматы и Астану ежедневные рейсы. В июне 2011 г. "АэроСвит" откроет очередной маршрут в Казахстан-Киев-Костанай-Киев.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком. В 2011 году "АэроСвит" расширит сеть до 80 международных маршрутов в 33 страны.