Транспортные предприятия Украины увеличили грузоперевозки на 11%

За январь-апрель 2011 г. предприятиями транспорта в Украине перевезено 263,1 млн. тонн грузов, что на 11,1% больше, чем за январь-апрель 2010 г. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, грузооборот вырос на 8,7% и составил 138,2 млрд. т.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 13,8%. Увеличение грузооборота состоялось также на морском транспорте (на 9,8%), трубопроводном (на 3,4%), автомобильном (на 2,4%). Грузооборот речного транспорта уменьшился на 20,2%, авиационного - на 2,4%.

Перевозка грузов железными дорогами сравнительно с январем-апрелем 2010г. выросло на 10,4% - до 146,1 млн. тонн. Отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 2,3 млн. т, что на 3,9% меньше, чем за январь-апрель 2010 г. Перевозка грузов предприятиями речного транспорта по сравнению с январем-апрелем 2010 г. уменьшилась на 5,5%, морского транспорта - на 2,4%. Заграничные перевозки грузов речным транспортом сократились на 12,9%, морским - выросли на 4,6%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) вырос на 1,4% и составил 51,2 млн. т. В частности, переработка грузов внутреннего сообщения увеличилась на 26,5%, транзитных - на 12,5%, импортных - на 0,9%. Переработка экспортных грузов сократилась на 5,6%. Количество обработанных судов - заграничных и инфрахт - уменьшилось на 2,5% и составило 5,4 тыс. ед.

Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за январь-апрель 2011г. перевезено 52,3 млн. т грузов, что на 24,1% больше, чем за январь-апрель 2010 г., и выполнен грузооборот в объеме 11,7 млрд. т, который вырос на 2,4%.

Магистральными трубопроводами в январе-апреле 2011 г. транспортировано 62,4 млн. т грузов, что на 4% больше, чем в январе-апреле 2010г.

За 4 месяца 2011 г. авиационным транспортом перевезено 27,9 тыс. т грузов, что на 5,8% больше, чем за январь-апрель 2010 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 116,3 млн. ткм, что на 2,4% меньше, чем за январь-апрель 2010 г.

Справка УНИАН. За I квартал 2011 г. предприятия транспорта в Украине перевезли 194,7 млн. т грузов, что на 12,5% больше, чем за январь-март 2010 г.

За 2010 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 755,3 млн. тонн грузов, что на 8,5% больше, чем за 2009 г.

В 2009 году предприятия транспорта Украины перевезли 695,7 млн. тонн грузов, что составляет 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 год. Грузооборот в 2009 году составил 380 млрд. т/км – 77,5% от объема 2008 года. За 2008 год предприятия транспорта Украины перевезли 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в 2007 году.