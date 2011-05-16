Железные дороги Украины увеличили грузоперевозки на 10,4%

Перевозка грузов железными дорогами Украины сравнительно с январем-апрелем 2010 г. выросла на 10,4% - до 146,1 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов - на 10,7%. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 13,8% - до 76,5 млрд. т/км. В частности, на Юго-Западной железной дороге грузооборот вырос на 20,9%, Львовской - на 20,5%, Южной - на 16,4%, Одесской - на 14,0%, Приднепровской - на 10,9%, Донецкой - на 8, 0%.

По данным Госкомстата, отправление грузов выросло на Львовской железной дороге на 29,7%, Юго-Западной - на 29,3%, Одесской - на 20,4%, Донецкой - на 8,7%, Приднепровской - на 6,4%, Южной - на 3,4%. Отправка химических и минеральных удобрений увеличилась на 44,6%, строительных материалов - на 39,4%, цемента - на 18,7%, лома черных металлов - на 12,9%, лесных грузов - на 12,3%, каменного угля - на 8,4%, железной и марганцевой руды - на 6,5%, черных металлов - на 5,5%, кокса - на 3,5%, нефти и нефтепродуктов - на 1,3%. В то же время, отправление зерна и продуктов помола снизилось на 24,3%.

Согласно данным Госкомстата, железнодорожным транспортом за январь-апрель 2011 г. отправлено 135,1 млн. пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на уровне января-апреля 2010 г. На Одесской железной дороге отправление пассажиров выросло на 1,9%, Львовской - на 1,6%, Юго-Западной - на 0,6% и Южной - на 0,3%. Отправление пассажиров уменьшилось на Донецкой железной дороге на 1,7% и Приднепровской - на 1,3%.