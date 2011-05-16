Перевозки пассажиров в Украине выросли на 2,6%

За январь-апрель 2011 г. услугами пассажирского транспорта Украины воспользовались 2,3 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 39,3 млрд. пасс./км, что соответственно на 2,6% и на 3,2% больше, чем за январь-апрель 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, перевозки железнодорожным транспортом (135,1 млн. пассажиров с учетом перевозок городской электричкой) остались на уровне января-апреля 2010 г.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 1,2 млрд. пассажиров, что на 0,6% меньше, чем в январе-апреле 2010г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 8,4%.

Перевозка пассажиров водным транспортом выросла на 20,6% - до 1,7 млн. пасс., в частности, морским - на 18,2%. Предприятия г. Севастополя, которые выполнили 93,3% общих объемов морских перевозок пассажиров, увеличили перевозку пассажиров на 17,9%. Заграничные морские перевозки пассажиров выросли на 20,6% по сравнению с январем-апрелем 2010 г. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (96,8%), увеличили перевозку пассажиров в январе-апреле 2011 г. на 20,2%.

По данным Госкомстата, кроме того, авиационным транспортом перевезено 1,7 млн. пассажиров, что на 29,0% больше, чем за 4 месяца 2010 г.

Также за январь-апрель 2011 г. городским электротранспортом перевезено 949,2 млн. пассажиров, что на 7,5% больше сравнительно с январем-апрелем 2010 г.