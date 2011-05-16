«Еврокар» увеличил производство автомобилей в 2,1 раза

Производитель автомобилей марок VW Group – ЗАО «Еврокар» (Ужгородский р-н, Закарпатская обл.) в январе-апреле т.г. увеличило производство автомобилей различных марок в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 3,124 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «Еврокар».

В сообщении отмечается, что в апреле т.г. «Еврокар» увеличил производство автомобилей различных марок на 87,4%, по сравнению с апрелем 2010 года, до 866 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Еврокар» увеличил производство автомобилей различных марок в 2 раза, по сравнению с 2009 годом, до 7,195 тыс. штук.

Справка УНИАН. ЗАО «Еврокар» (с. Соломоново Ужгородского района Закарпатской области) является производителем автомобилей марок Volkswagen Group в Украине.

С сентября 2004 года компания ведет строительство второй очереди производственных мощностей, что позволит увеличить ежегодное производство автомобилей до 45 тыс. штук в год с одновременным углублением локализации производства на территории Украины.

Холдинг Volkswagen владеет марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley и некоторыми другими.