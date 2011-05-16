В центре Киева появятся дизайнерские велопарковки

В Киеве в конце мая появятся первые парковки для велосипедов. Их разработают дизайнеры.

Как пишет газета «Сегодня», автор знаменитых мозаичных скульптур Константин СКРЕТУЦКИЙ решил сделать их в виде металлических велосипедистов, разукрашенных в цвета светофора.

Три первые парковки появятся уже ко Дню Киева - на углу улиц Пушкинская и Прорезная, на пересечении Богдана Хмельницкого и Крещатика (обе - на 10-12 веломест), а также возле парка Шевченко - на 30 мест.

«До конца года в центре города появится еще 20 парковок - на Майдане, ул. Красноармейская, Андреевском спуске, Пейзажной аллее, на Подоле, возле крупных супермаркетов», - говорит руководитель проекта Федор БАЛАНДИН.

«Плохо, что дорожек, как во всех европейских столицах, еще нет, но парковки - это первый шаг нам навстречу», - говорит велосипедист Артем МИШИН.

Напомним, первая велосипедная дорожка в Киеве появилась в октябре прошлого года по улице Здолбуновской.