«Укрзализныця» бесплатно перевезла более 85 тыс. детей-инвалидов и детей-сирот

С января по апрель 2011 г. «Укрзализныця» бесплатно

перевезла 85,1 тыс. детей-сирот и детей-инвалидов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, возможностью путешествовать по железной дороге воспользовались 47,2 тыс. детей-сирот (в прошлом году 48,1 тыс.) и 37,9 тыс. детей-инвалидов (в прошлом году 33,4 тыс.). Также по акции перевезено бесплатно 1,94 тыс. детей погибших шахтеров, военнослужащих и железнодорожников (в прошлом году 1,3 тыс.).

Напомним, акция по бесплатной перевозке детей начата «Укрзализныцей» в 2000 году. Этой услугой могут воспользоваться дети в возрасте до 16 лет, которые относятся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов всех категорий; детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей; детей погибших шахтеров и железнодорожников.

Решением Совета железных дорог данная акция продлена на 2011 год и распространяется на плацкартные вагоны скоростных поездов внутреннего сообщения (среди них вагоны 2-3 класса скоростных, ускоренных и электро- и дизель-поездов повышенного комфорта) и пригородные поезда.