Кабмин изменил заказчика строительства ж/д ветки между «Борисполем» и Киевом

Кабинет министров Украины передал функции заказчика реализации проекта организации железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев – международный аэропорт "Борисполь" от аэропорта Дирекции по строительству и управлению национальным проектом "Воздушный экспресс" и другими инфраструктурными объектами Киевского региона.

Соответствующее постановление от 27 апреля 2011 г. № 499 размещено на сайте правительства.

Данным постановлением поручается внести соответствующие изменения в постановление Кабмина от 28 марта 2011 г. № 335 "Некоторые вопросы подготовки к реализации проекта организации пассажирского железнодорожного сообщения г. Киев - международный аэропорт «Борисполь».

Кроме того, Киевской городской и Киевской областной государственным администрациям, Государственному агентству по инвестициям и управлению национальными проектами, Министерству инфраструктуры, Государственному агентству по земельным ресурсам и государственному предприятию "Дирекция по строительству и управлению национальным проектом "Воздушный экспресс" и другими инфраструктурными объектами Киевского региона" поручается решить в установленном порядке вопрос о выделении земельных участков, необходимых для реализации проекта.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля 2011 г. в Пекине (Китай) подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" (Воздушный экспресс) и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд. долл.

В рамках реализации национального проекта 5 апреля т.г. было зарегистрировано государственное предприятие "Дирекция по строительству и управления национальным проектом " Воздушный экспресс" и другими инфраструктурными объектами Киевского региона".

Строительство железнодорожного пути между Киевом и аэропортом «Борисполь» планируется начать в мае т.г. Строительство рассчитано на срок до двух лет. Генподрядчик строительства - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайская национальная корпорация машинной индустрии и генеральных подрядов). В соответствии с технико-экономическими обоснованиями, окупаемость «Воздушного экспресса» составит 15 лет.

Справка УНИАН. В марте т.г. КМУ предоставил на 2011 год ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн. 313,538 тыс. долларов США. Ориентировочные показатели ТЭО, утвержденного КМУ 28 марта 2011 г., которые подлежат уточнению при утверждении проекта строительства: длина маршрута - 37,4 км, время движения электропоезда на маршруте - 41 минута, количество остановочных пунктов - 2, путепроводов - 3, протяженность ж/д экстакады - 3,5 км. Предусмотрен отвод 20,5 га земли в постоянное пользование и 9 га - во временное. Также предусмотрено строительство терминального комплекса станции Киев-Пассажирский общей площадью 10,6 тыс. кв. м. Общая сметная стоимость, определенная путем сведения расходов в текущих ценах по состоянию на 1 октября 2010 г., - 3 млрд. 270,727 млн. грн. Стоимость будет уточняться.