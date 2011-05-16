Власти Донецкой области предлагают местным жителям собрать средства на ремонт дорог

В малых городах Донецкой области нет средств на ремонт дорог, поэтому местные власти могли бы обратиться за финансовой помощью к местным жителям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.

По его словам, по закону, государство не может сегодня выделять средства на ремонт дорог местного значения.

«Для того, чтобы иметь дороги уровня нынешнего Донецка, нам необходимо как минимум в три-пять раз поднять сборы либо цену топлива от пистолета. Нам нужны источники, а источники - это наши с вами налоги, нами выплаченные. В Углегорске стыдно и противно ездить, но это дорога местного значения. Откуда там источники, чтобы содержать эту дорогу? А государственные источники нельзя туда брать», - отметил губернатор.

Поэтому А.БЛИЗНЮК предложил местным властям попросить финансовую помощь у жителей области на ремонт дорог. «Местная община любого города и района, депутаты, инициативная группа обращаются к людям и говорят: люди добрые, закон нам позволяет объединить усилия, кто сколько может, собрать деньги для того, чтобы эту дорогу привести в такое-то состояние», - сказал он.