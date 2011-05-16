ОЖД выбрала три банка для получения кредитной линии на общую сумму 206 млн. грн.

ГП «Одесская железная дорога» выбрала три банка для получения краткосрочного кредита в виде возобновляемой кредитной линии на общую сумму 206 млн. 203 тыс. грн.

Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки Украины».

Кредитные средства будут направлены на рефинансирование и пополнение оборотных средств.

В частности, лот №1 в 100 млн. грн. выиграло ПАО «Райффайзен банк Аваль» с ценой предложения 14,9 млн. грн. с НДС; лоты №2 и 3 на суммы соответственно 50 млн. грн. и 46 млн. 203 тыс. грн. — «ВТБ Банк» (с ценой предложения соответственно 7,6 и 7 млн. грн.); лот №4 в 10 млн. грн. выиграл «Экспресс банк» с ценой предложения 1,5 млн. грн. с НДС.

Срок поставки кредитов — до 30 апреля 2012 г.

Справка УНИАН. Эксплуатационная длина Одесской железной дороги достигает 4070 км. ОЖД обслуживает Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Черкасскую, Кировоградскую и Винницкую области. В пределах Одесской железной дороги сосредоточены 9 государственных морских торговых портов, на которые в совокупности приходится около 80% грузооборота портов Украины. Таким образом, обеспечиваются внешние транспортно-экономические связи с более чем 70 странами мира.