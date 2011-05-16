«Укрзализныця» рассматривает возможность внедрения климат-систем украинского производства

«Укрзализныця» рассматривает возможность внедрения на Южной железной дороге новых воздушных климат-систем, а также - сдвоенного подшипника CRU-дуплекс, которые разработаны Индустриальной группой УПЭК для железнодорожной отрасли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УПЭК.

Согласно сообщению, в апреле т.г. компанию посетила экспертная группа во главе с заместителем генерального директора «Укрзализныци» Леонидом ЛОБОЙКО для изучения новых предложений. По его словам, специалисты «Укрзализныци» углубленно знакомятся с технической документацией УПЭК, идет активный обмен информацией. «На наш взгляд, эта тема должна найти развитие в разработках новых моделей подвижного состава, а непосредственно с УПЭК мы обсуждаем возможности модернизации действующих вагонов. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем заявить о конкретных планах на этот счет. Базовым полигоном внедрения новых технологий определена Южная железная дорога. Но нужно знать, сколько это будет стоить. Официальных подсчетов еще нет, поэтому мы не называем сроки», – сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци».

По данным УПЭК, разработанная компанией бесфреоновая реверсная hi tech климат-система нового поколения ВКС 30/60, основанная на тепловом насосе, позволит в разы сократить стоимость затрат на обогрев и охлаждение в пассажирских вагонах.

Подшипниковые узлы CRU-дуплекс производства Харьковского подшипникового завода на сегодняшний день успешно проходят подконтрольную эксплуатацию на 1000 вагонах грузового подвижного состава Российских железных дорог.

Справка УНИАН. Индустриальная группа УПЭК - производитель комплектующих, узлов и оборудования для железнодорожной, автомобильной, сельскохозяйственной, машиностроительной и металлургической отраслей. В состав УПЭК входят ОАО "Харьковский подшипниковый завод" (ХАРП), ОАО "Оскольский подшипниковый завод ХАРП" (ОПЗ ХАРП), ЗАО "Лозовской кузнечно-механический завод" (ЛКМЗ), ООО «Украинская литейная компания» (УЛК); ОАО "Харьковский электротехнический завод "Укрэлектромаш" (ХЭЛЗ); ОАО "Харьковский станкостроительный завод «Харверст»" и пр.