«Укртелеком» расширил международный роуминг в Кении, Бельгии и Венгрии

ОАО «Укртелеком» расширил международный роуминг мобильной связи (ТМ Utel) для своих абонентов в Кении, Бельгии и Венгрии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Венгерский роуминг-партнер Vodafone Roaming Services предоставляет голосовые и услуги передачи данных под брендом Vodafone.

В Бельгии же эти услуги для абонентов «Укртелекома» предоставляет оператор Belgacom под брендом Proximus.

Новый роуминг-партнер «Укртелекома» - компания Essar Telecom Kenya, которая предоставляет услуги под брендом YU.

Сегодня услуги международного роуминга для абонентов мобильной связи «Укртелекома» доступны в более чем 70 странах мира. При этом абонентам мобильной связи «Укртелекома» доступен мобильный Интернет в более чем 45 странах мира.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.