ЮЗЖД попросила закрыть движение транспорта по Дарницкому мосту

Юго-Западная железная дорога 20-23 мая попросила закрыть движение автотранспорта (проезд с левого берега реки Днепр на правый в сторону моста Патона) по железнодорожно-автомобильному мостовому переходу через Днепр в Киеве (Дарницкий мост) в связи с плановыми работами.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила заместитель начальника административной службы по информации и связям с общественностью - пресс-секретарь начальника ЮЗЖД Анна МАЛИЕНКО.

Как отмечается в комментарии, «ЮЗЖД начала плановые работы по регулированию металлических пролетных строений проезда с левого берега на правый берег, под динамической нагрузкой, которые необходимо провести для полного завершения строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода над рекой Днепр в городе Киеве». Как отмечают в ЮЗЖД, для удобства жителей и гостей города Киева работы будут проводиться в выходные дни.

Напомним, КГГА распространила сообщение о том, что с 12 часов 20 мая до 6 часов 23 мая 2011 будет запрещено движение автотранспорта по Дарницкому мосту (проезд с левого берега реки Днепр на правый в сторону моста имени Е.О. Патона), в связи с соответствующим обращением заказчика строительства упомянутого мостового перехода (ЮЗЖД).

Напомним, в апреле т.г. из-за теплой погоды на Дарницком железнодорожно-автомобильном мосту начал вздуваться асфальт. Дирекция по строительству моста сообщила, что в мае т.г. будет проводить работы на мосту совместно с генеральными подрядчиками «Планета-мост», «Гидроинжбуд» по замене временных деформационных швов на постоянные, конструкция которых исключит какую-либо деформацию покрытия. Как отмечали в дирекции строительства, в связи с длительным изготовлением (более 6 месяцев) постоянных деформационных швов в Германии, на мосту были установлены временные.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 г. было открыто автомобильное движение по Дарницкому мосту через Днепр с левого на правый берег. 31 марта 2011 г. - открыто автомобильное движение с правого на левый берег.

В мае 2011 года планируется открыть автомобильный проезд с правого берега на левый с заездом со стороны моста Патона, а в октябре 2011 года – проезд с левого на правый берег с выездом в направлении Конча-Заспы.