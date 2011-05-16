Объем установленного нелегального ПО в Украине вырос более чем вдвое

Коммерческая стоимость установленного нелегального (нелицезионного) программного обеспечения (ПО) на компьютерах в Украине в 2010 году выросла по сравнению с 2009 годом более чем в два раза и составила 571 млн. долл. (в 2009 году – 272 млн. долл.).

Об этом сообщается в исследовании BSA ("Business Software Alliance") "2010 Piracy Study" обнародованном на сайте BSA.

По показателю финансовой оценки нелицензионного установленного ПО Украина заняла 22 место в мире. Лидером по этому показателю являются США, в которых объем нелицензионного ПО, установленного на компьютерах в 2010 году, составил 9,5 млрд. долл. В тройку лидеров по этому показателю также вошли Китай – почти 7,8 млрд. долл. и Россия – более 2,8 млрд. долл.

Коммерческая стоимость всего нелицензионного ПО, установленного в мире в 2010 году, выросла на 14% и составила 58,8 млрд. долл.

В то же время, по показателю доли нелицензионного ПО, установленного в 2010 году, Украина с показателем 86% заняла 12 место в мире. Хуже, чем в Украине, ситуация с нелицензионным ПО в Грузии (93%), Зимбабве (91%), Бангладеше (90%), Молдове, Йемене, Армении, Венесуэле, Беларуси, Ливии, Азербайджане и Индонезии, где доля нелицензионного ПО составляла в 2010 году от 87 до 90%.

Наиболее низкая доля нелицензионного ПО, установленного в 2010 году, в США, Японии и Люксембурге – 20%.