«Укрзализныця» будет автоматизировать все свои хозяйства и управления — Козак

Автоматизация на железных дорогах должна быть не локальной, она должна охватить все хозяйства и управления железных дорог Украины как единый технологический комплекс.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», задачу по комплексной автоматизации производственных и управленческих процессов «Укрзализныци» поставил гендиректор ведомства Владимир КОЗАК по итогам ряда технических советов.

По его словам, автоматизация должна внедряться как в производственных процессах, так и в управленческих.

В частности, на технических советах решено создать единую систему учета и управления имущественными комплексом железнодорожного транспорта Украины и обеспечить ее взаимодействие с системой автоматизированного ведения бухгалтерского учета на структурных подразделениях железных дорог "Фобос".

Согласно сообщению, В.КОЗАК обязал в кратчайшие сроки доработать автоматизированную систему управления материально-техническим обеспечением «Укрзализныци», предусмотреть возможность контроля качества продукции. «Система должна сигнализировать о несоблюдении сроков эксплуатации купленных запчастей и деталей», - отметил он.

Также на технических советах решено перейти от исследовательской к постоянной эксплуатации автоматизированной системы управления эксплуатации и ремонта пассажирских вагонов. Она позволяет оперативно отслеживать нахождение, использование, техническое состояние каждого вагона, а также технологические процессы ремонта и пр.

Кроме того, в «Укрзализныце» идет речь об использовании автоматизированных систем для обеспечения пассажирских перевозок. В частности, сегодня проводится работа по полному переходу на оформление электронных проездных документов во внутреннем сообщении.

Согласно сообщению, также решались и вопросы совершенствования диспетчерского управления перевозочным процессом. Как отметил генеральный директор «Укрзализныци», на сегодня необходимо поэтапно перейти к автоматическому вводу информации о перемещении подвижных объектов (поездов, локомотивов и т.п.).

В перспективе планируется перейти на автоматизированную обработку маршрута машиниста, что позволит контролировать расход топлива.

Кроме того, к внедрению автоматизированных процессов готовится Главное коммерческое управление: с 1 июля внедряется электронный документооборот при перевозке грузов во внутреннем сообщении

Как отмечают в ведомстве, следующий технический совете УЗ по этим вопросам планируется провести в июне этого года.